Erste Schätzungen: Nippon Commercial Development legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Commercial Development wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 56,80 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Nippon Commercial Development einen Gewinn von 46,88 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Nippon Commercial Development nach den Prognosen von 3 Analysten 20,84 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 124,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,29 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 405,25 JPY, während im vorherigen Jahr noch 357,07 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 95,32 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 76,33 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at