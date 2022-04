Erste Schätzungen: Nippon Electric Glass präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Electric Glass wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 59,10 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Electric Glass noch 70,41 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 78,21 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 14,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 298,98 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 290,98 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 320,51 Milliarden JPY, gegenüber 292,03 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at