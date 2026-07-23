Erste Schätzungen: NIPPON EXPRESS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIPPON EXPRESS wird voraussichtlich am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 65,43 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28,92 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 648,05 Milliarden JPY gegenüber 626,71 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 244,58 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 10,79 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.682,86 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.574,83 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at