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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NIPPON EXPRESS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON EXPRESS wird voraussichtlich am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 43,93 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NIPPON EXPRESS in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 651,64 Milliarden JPY im Vergleich zu 645,28 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 230,05 JPY im Vergleich zu 10,79 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2.621,96 Milliarden JPY, gegenüber 2.574,83 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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