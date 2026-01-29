NIPPON EXPRESS HOLDINGS Aktie

NIPPON EXPRESS HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C8TU / ISIN: JP3688370000

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NIPPON EXPRESS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON EXPRESS wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass NIPPON EXPRESS im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -7,300 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 50,96 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll NIPPON EXPRESS nach den Prognosen von 5 Analysten 694,13 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 677,44 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 43,23 JPY, gegenüber 121,47 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2.606,83 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.577,64 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

