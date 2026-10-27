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WKN DE: A3C8TU / ISIN: JP3688370000

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NIPPON EXPRESS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON EXPRESS wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 103,23 JPY. Im Vorjahresquartal waren 12,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

NIPPON EXPRESS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 679,56 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 636,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 312,20 JPY, gegenüber 10,79 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 2.756,23 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.574,83 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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