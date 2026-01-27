Erste Schätzungen: NIPPON MINING mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NIPPON MINING äußert sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 24,91 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NIPPON MINING noch ein Gewinn pro Aktie von 10,02 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NIPPON MINING in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 206,91 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 179,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 101,92 JPY, gegenüber 73,53 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 814,30 Milliarden JPY im Vergleich zu 714,94 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at