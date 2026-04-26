NIPPON MINING HOLDINGS Aktie

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WKN DE: 724563 / ISIN: JP3379550001

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NIPPON MINING präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NIPPON MINING präsentiert voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 32,97 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 23,99 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 13,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 225,28 Milliarden JPY gegenüber 198,02 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 116,40 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 73,53 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 838,07 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 714,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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