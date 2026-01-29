Erste Schätzungen: Nippon Paint präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Paint wird voraussichtlich am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 13,39 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nippon Paint 12,41 JPY je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Nippon Paint nach den Prognosen von 5 Analysten 451,82 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 415,97 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 71,80 JPY, gegenüber 54,22 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1.772,25 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1.638,72 Milliarden JPY generiert worden waren.

