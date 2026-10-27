Erste Schätzungen: Nippon Paint veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Paint wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 20,25 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Nippon Paint einen Gewinn von 19,96 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 524,78 Milliarden JPY gegenüber 465,95 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 83,93 JPY je Aktie, gegenüber 76,66 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2.009,02 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.774,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at