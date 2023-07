Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Shinyaku lässt sich voraussichtlich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nippon Shinyaku die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 84,83 JPY je Aktie gegenüber 122,48 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 35,67 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 35,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 369,54 JPY, gegenüber 338,70 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 145,70 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 144,18 Milliarden JPY generiert wurden.

