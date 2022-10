Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Shinyaku lässt sich voraussichtlich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nippon Shinyaku die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 82,33 JPY je Aktie gegenüber 62,65 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 50,28 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 65,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,41 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 351,01 JPY, gegenüber 342,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 138,52 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 137,55 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at