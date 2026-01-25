Nippon Shinyaku Aktie

WKN: 858032 / ISIN: JP3717600005

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Shinyaku wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 70,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 180,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nippon Shinyaku in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 46,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 41,99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 406,68 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 483,40 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 168,39 Milliarden JPY, gegenüber 160,23 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nippon Shinyaku Co Ltd

Analysen zu Nippon Shinyaku Co Ltd

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Nippon Shinyaku Co Ltd 5 431,00 -0,80%

