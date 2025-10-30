Nippon Shinyaku Aktie

Nippon Shinyaku für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858032 / ISIN: JP3717600005

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Shinyaku wird sich voraussichtlich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 80,00 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Shinyaku noch 90,69 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 42,63 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,20 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 352,53 JPY, gegenüber 483,40 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 166,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 160,23 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Nippon Shinyaku Co Ltd 3 271,00 1,68% Nippon Shinyaku Co Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
