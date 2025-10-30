Nippon Shinyaku Aktie
WKN: 858032 / ISIN: JP3717600005
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nippon Shinyaku wird sich voraussichtlich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 80,00 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Shinyaku noch 90,69 JPY je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 42,63 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,20 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 352,53 JPY, gegenüber 483,40 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 166,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 160,23 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nippon Shinyaku Co Ltdmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Nippon Shinyaku mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nippon Shinyaku Co Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nippon Shinyaku Co Ltd
|3 271,00
|1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.