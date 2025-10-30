Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Shinyaku wird sich voraussichtlich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 80,00 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Shinyaku noch 90,69 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 42,63 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,20 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 352,53 JPY, gegenüber 483,40 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 166,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 160,23 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at