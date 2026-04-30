Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Shinyaku wird voraussichtlich am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 69,25 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 59,47 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Nippon Shinyaku 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 43,41 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nippon Shinyaku 38,91 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 409,45 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 483,40 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 169,63 Milliarden JPY, gegenüber 160,23 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at