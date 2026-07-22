Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Shinyaku lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 123,03 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 122,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Nippon Shinyaku 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 47,45 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nippon Shinyaku 39,55 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 425,01 JPY, gegenüber 441,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 192,60 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 170,77 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at