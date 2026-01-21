Nippon Shokubai Aktie
WKN: 860708 / ISIN: JP3715200006
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nippon Shokubai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Shokubai lässt sich voraussichtlich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nippon Shokubai die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 23,34 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 33,59 JPY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 99,50 Milliarden JPY – ein Minus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Shokubai 101,74 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 100,10 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 113,90 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 404,98 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 409,35 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
