Erste Schätzungen: Nippon Shokubai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Shokubai lässt sich voraussichtlich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nippon Shokubai die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 23,34 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 33,59 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 99,50 Milliarden JPY – ein Minus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Shokubai 101,74 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 100,10 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 113,90 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 404,98 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 409,35 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at