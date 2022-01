Erste Schätzungen: Nippon Shokubai veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Shokubai präsentiert in der voraussichtlich am 03.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 132,91 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 68,27 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Nippon Shokubai nach den Prognosen von 2 Analysten 90,47 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 70,79 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 533,30 JPY je Aktie, gegenüber -273,330 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 350,03 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 273,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

