Erste Schätzungen: Nippon Signal gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Signal präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -10,700 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 66,67 Prozent verringert. Damals waren -6,420 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 19,02 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 5,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nippon Signal einen Umsatz von 18,06 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 162,90 JPY, gegenüber 185,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 121,65 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 114,07 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at