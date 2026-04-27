Nippon Signal Aktie
WKN: 857773 / ISIN: JP3716000009
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nippon Signal informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nippon Signal lässt sich voraussichtlich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nippon Signal die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 88,00 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Signal 95,31 JPY je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,55 Prozent auf 42,84 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 164,35 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 136,34 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 113,65 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 106,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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