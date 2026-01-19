Nippon Signal Aktie

WKN: 857773 / ISIN: JP3716000009

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nippon Signal legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nippon Signal präsentiert in der voraussichtlich am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Nippon Signal im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,40 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 14,87 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nippon Signal in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 23,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 23,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 127,20 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 136,34 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 109,51 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 106,86 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

