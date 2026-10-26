Nippon Signal Aktie
WKN: 857773 / ISIN: JP3716000009
|
26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nippon Signal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nippon Signal wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 30,60 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Signal 28,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,16 Prozent auf 27,15 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 184,25 JPY, gegenüber 185,89 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 124,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 114,07 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nippon Signal Co Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nippon Signal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Nippon Signal legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Nippon Signal gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Nippon Signal stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Nippon Signal informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nippon Signal Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Nippon Signal Co Ltd
|1 845,00
|-1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.