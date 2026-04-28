Erste Schätzungen: Nippon Steel Sumitomo Metal legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nippon Steel Sumitomo Metal präsentiert in der voraussichtlich am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,002 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 90,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 29,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,06 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,23 Milliarden USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,039 USD im Vergleich zu 0,460 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 63,74 Milliarden USD, gegenüber 57,04 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at