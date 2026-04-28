Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie

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WKN: 859164 / ISIN: JP3381000003

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nippon Steel Sumitomo Metal öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nippon Steel Sumitomo Metal wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,344 JPY. Dies würde einen Gewinn von 89,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Nippon Steel Sumitomo Metal -3,420 JPY je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2.856,99 Milliarden JPY – ein Plus von 33,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Steel Sumitomo Metal 2.143,03 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,157 JPY, gegenüber 70,18 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 10.051,32 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 8.695,53 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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