Erste Schätzungen: Nippon Steel Sumitomo Metal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Steel Sumitomo Metal gibt voraussichtlich am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 45,86 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 101,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 22,78 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nippon Steel Sumitomo Metal in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2.631,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 2.172,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,04 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 70,18 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 9.977,92 Milliarden JPY, gegenüber 8.695,53 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at