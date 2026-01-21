Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W3LA / ISIN: US65461T1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Nippon Steel Sumitomo Metal stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Steel Sumitomo Metal lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Nippon Steel Sumitomo Metal für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 18,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,019 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 64,11 Milliarden USD, gegenüber 57,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (spons. ADRs) 4,28 1,66% Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen