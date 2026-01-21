Erste Schätzungen: Nippon Steel Sumitomo Metal stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Steel Sumitomo Metal lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Nippon Steel Sumitomo Metal für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 18,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,019 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 64,11 Milliarden USD, gegenüber 57,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at