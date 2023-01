Erste Schätzungen: Nippon Suisan Kaisha stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Suisan Kaisha wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 23,29 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 16,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 6,37 Prozent auf 197,50 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 56,33 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 55,51 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 746,23 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 693,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at