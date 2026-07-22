Nippon Suisan Kaisha Aktie

Nippon Suisan Kaisha für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3C5 / ISIN: US6546202028

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nippon Suisan Kaisha stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Suisan Kaisha gibt voraussichtlich am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,41 USD. Dies würde einer Verringerung von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nippon Suisan Kaisha 1,45 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,52 Milliarden USD aus – eine Minderung von 2,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nippon Suisan Kaisha einen Umsatz von 1,56 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,09 USD je Aktie, gegenüber 5,98 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,27 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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