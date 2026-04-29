Erste Schätzungen: Nippon Suisan Kaisha stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Suisan Kaisha wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,09 USD je Aktie gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,02 Prozent auf 1,54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,63 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,36 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 5,87 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,81 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at