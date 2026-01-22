Erste Schätzungen: Nippon Suisan Kaisha veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Suisan Kaisha präsentiert in der voraussichtlich am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,41 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Suisan Kaisha 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,46 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,36 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 5,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,81 Milliarden USD in den Büchern standen.

