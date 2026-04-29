Erste Schätzungen: Nippon Suisan Kaisha veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Suisan Kaisha wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 17,04 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 8,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 18,67 JPY erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Nippon Suisan Kaisha im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 239,42 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,47 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 88,45 JPY je Aktie, gegenüber 81,66 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 922,14 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 886,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at