Nippon Suisan Kaisha Aktie
WKN: 854348 / ISIN: JP3718800000
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nippon Suisan Kaisha zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Suisan Kaisha stellt voraussichtlich am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 21,84 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Suisan Kaisha ein EPS von 29,21 JPY je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 222,66 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Nippon Suisan Kaisha für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 231,93 Milliarden JPY aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 85,41 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 81,66 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 913,58 Milliarden JPY, gegenüber 886,13 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nippon Suisan Kaisha Ltd
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Nippon Suisan Kaisha zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Nippon Suisan Kaisha verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nippon Suisan Kaisha stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Nippon Suisan Kaisha verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nippon Suisan Kaisha Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Nippon Suisan Kaisha Ltd
|6,50
|-0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.