Erste Schätzungen: Nippon Suisan Kaisha zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Suisan Kaisha präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 22,42 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 20,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 243,43 Milliarden JPY gegenüber 225,49 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 96,91 JPY, gegenüber 90,17 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 997,22 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 931,27 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at