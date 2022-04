Erste Schätzungen: Nippon Telegraph and Telephone veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Telegraph and Telephone veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,326 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 26,92 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 7,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 29,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,26 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 102,14 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 108,99 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at