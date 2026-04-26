Nippon Yusen K.K Aktie

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WKN: 859849 / ISIN: JP3753000003

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nippon Yusen KK (NYK line) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Yusen KK (NYK line) äußert sich voraussichtlich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 179,24 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 191,86 JPY erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 611,74 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 587,44 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 511,57 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 1070,32 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2.397,27 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2.588,70 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

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