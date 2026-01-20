Erste Schätzungen: Nippon Yusen KK (NYK line) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Yusen KK (NYK line) lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 151,52 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 292,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nippon Yusen KK (NYK line) nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 602,72 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 660,14 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 538,29 JPY aus. Im Vorjahr waren 1070,32 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 2.374,20 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.588,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at