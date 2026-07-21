Nippon Yusen K.K Aktie

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WKN: 859849 / ISIN: JP3753000003

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Nippon Yusen KK (NYK line) präsentiert Quartalsergebnisse

Nippon Yusen KK (NYK line) stellt voraussichtlich am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 118,34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 120,90 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 619,98 Milliarden JPY – ein Plus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Yusen KK (NYK line) 600,93 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 516,00 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 504,85 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.589,22 Milliarden JPY, gegenüber 2.423,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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