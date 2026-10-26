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WKN: 875746 / ISIN: JP3673600007

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NIPRO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NIPRO wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 21,44 JPY aus. Im letzten Jahr hatte NIPRO einen Gewinn von 16,15 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 164,78 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,16 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 92,99 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 82,80 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 695,80 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 660,54 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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