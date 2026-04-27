NIPRO Aktie
WKN: 875746 / ISIN: JP3673600007
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NIPRO legt Quartalsergebnis vor
NIPRO wird voraussichtlich am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,45 JPY. Im Vorjahresquartal waren -9,070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 167,50 Milliarden JPY gegenüber 165,30 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 90,12 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 31,36 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 657,72 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 644,59 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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