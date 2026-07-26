Erste Schätzungen: NIPRO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NIPRO lädt voraussichtlich am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 14,46 JPY aus. Im letzten Jahr hatte NIPRO einen Gewinn von 20,06 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,87 Prozent auf 170,16 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 159,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 89,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 82,80 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 700,06 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 660,54 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at