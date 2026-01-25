NIPRO Aktie

NIPRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875746 / ISIN: JP3673600007

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NIPRO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NIPRO wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 30,30 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39,64 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 174,75 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167,27 Milliarden JPY umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 69,95 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 31,36 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 663,50 Milliarden JPY, gegenüber 644,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu NIPRO CORP

Analysen zu NIPRO CORP

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

NIPRO CORP 1 452,00 -0,31% NIPRO CORP

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

