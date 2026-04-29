Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIQ Global Intelligence äußert sich voraussichtlich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,099 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,250 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 965,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 4,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at