Erste Schätzungen: Nissan Chemical Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nissan Chemical Industries wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 73,47 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nissan Chemical Industries 81,49 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Nissan Chemical Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,12 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 339,12 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 313,26 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 270,80 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 251,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at