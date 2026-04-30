Nissan Chemical Industries Aktie

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WKN: 859269 / ISIN: JP3670800006

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nissan Chemical Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nissan Chemical Industries wird voraussichtlich am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 104,00 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 25,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nissan Chemical Industries 82,99 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Nissan Chemical Industries 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 81,38 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nissan Chemical Industries 76,53 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 351,44 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 313,26 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 275,03 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 251,37 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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