Erste Schätzungen: Nissan Motor legt Quartalsergebnis vor

Nissan Motor veröffentlicht voraussichtlich am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,142 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,72 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,086 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,030 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 78,57 Milliarden USD, gegenüber 79,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at