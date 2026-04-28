Erste Schätzungen: Nissan Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nissan Motor wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -103,996 JPY. Im Vorjahresquartal waren -188,500 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,92 Prozent auf 3.423,02 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.490,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -169,194 JPY, gegenüber -187,080 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 12.041,86 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 12.633,21 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at