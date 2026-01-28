Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877365 / ISIN: US6547444082

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nissan Motor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nissan Motor präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,409 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 718,00 Prozent verringert. Damals waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,13 Prozent auf 19,67 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,051 USD, gegenüber -2,450 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 78,04 Milliarden USD im Vergleich zu 82,87 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

