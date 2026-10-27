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WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nissan Motor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nissan Motor wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nissan Motor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,64 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -30,400 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nissan Motor in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3.089,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.871,78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,23 JPY im Vergleich zu -152,580 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 12.717,61 Milliarden JPY, gegenüber 12.007,89 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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