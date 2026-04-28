Erste Schätzungen: Nissan Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nissan Motor stellt voraussichtlich am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,322 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,470 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 21,80 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,150 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -2,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 76,31 Milliarden USD, gegenüber 82,87 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at