Erste Schätzungen: Nissan Motor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nissan Motor lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -32,067 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 739,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,820 JPY je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3.077,60 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.158,99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -82,586 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -187,080 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12.161,10 Milliarden JPY, gegenüber 12.633,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at